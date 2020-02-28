Россиянка Светлана Кузнецова сумела пробиться в четверку сильнейших на теннисном турнире в Дохе. В четвертьфинале она оказалась сильнее Белинды Бенчич из Швейцарии, являющейся девятой ракеткой мира. Представительница России добилась победы в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Россиянка Светлана Кузнецова сумела пробиться в четверку сильнейших на теннисном турнире в Дохе. В четвертьфинале она оказалась сильнее Белинды Бенчич из Швейцарии, являющейся девятой ракеткой мира. Представительница России добилась победы в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.Соперницы провели на корте 1 час 35 минут. В полуфинале Кузнецова сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии, ранее взявшей верх над китаянкой Чжэн Сайсай с трех партиях.Напомним, что призовой фонд турнира в Дохе превышает 2,9 миллиона евро.