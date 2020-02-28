Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном нездоровую ситуацию в отношениях России с Евросоюзом.

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном нездоровую ситуацию в отношениях России с Евросоюзом, передает РИА Новости.По итогам переговоров Лавров отметил, что люксембургские партнеры выступают в пользу нормализации отношений. "Мы такой настрой поддерживаем, поскольку заинтересованы ровно в том же", — сказал министр.Как сообщалось ранее, Ассельборн находится в Москве с рабочим визитом.Ухудшение отношения между РФ и западными страна произошло из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма, воссоединившегося с Россией после референдума на полуострове.Обвинив Россию во вмешательстве, Запад ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение.Российские власти неоднократно отмечали, что разговор на языке санкций — контрпродуктивен.Кроме того, РФ не раз заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.В странах ЕС в последнее время все чаще говорят о необходимости отмены санкций против России.