Главный тренер казанского Рубина Леонид Слуцкий рассказал о том, почему позволил женам и девушкам футболистов присутствовать на сборах команды.

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о том, почему позволил женам и девушкам футболистов присутствовать на сборах команды."Если рядом с поэтом его муза, он ведь лучше пишет. Такая же ситуация с женами и девушками. Их присутствие может только благотворно повлиять на спортсменов, – приводит слова Слуцкого "БИЗНЕС Online". – Тяжелые трудовые будни на сборах футболистов легче скрашивать, когда ты видишь рядом любимых людей и детей".По словам Слуцкого, поработавшего ранее в Англии и Нидерландах, в Европе давно существуют специальные женсоветы, с которыми контактируют представители клуба. В ЦСКА же 48-летнему специалисту даже удавалось решать какие-то профессиональные вопросы через жен."На моей памяти почти все футболисты – ярко выраженные подкаблучники. Когда ты много времени проводишь в разъездах, домом занимается жена – тебе нет смысла в это активно включаться. Автоматически все функции отдаются супруге или девушке", – подытожил наставник казанцев.Напомним, Слуцкий возглавил "Рубин" в середине декабря 2019 года, подписав соглашение на пять лет. В воскресенье, 1 марта, казанцы проведут первый матч под руководством нового тренера в РПЛ против "Тамбова"."Рубин" с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. На зимний перерыв клуб из Республики Татарстан ушел с безвыигрышной серией из семи матчей – два поражения, пять ничьих.