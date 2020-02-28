Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о компенсации Минску потерь из-за нефтяного налогового маневра в России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о компенсации Минску потерь из-за нефтяного налогового маневра в России.Лукашенко считает, что российские министры "по-своему" трактуют эти договоренности с Путиным, сообщает агентство "БелТА"."Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премий или там чего-то… компенсируют снижение этой пошлины. Если, например, мы $1 млрд от пошлины получали в прошлом году, а сегодня $700 млн, то $300 млн Россия компенсирует. Вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности — двух президентов", — отметил Лукашенко."Беру запись разговора: четко, черным по белому была договоренность, что разницу нам компенсируют. То есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Этого нет. Ну что это за союз такой", — посетовал Лукашенко.Лукашенко 21 февраля заявил, что Путин предложил механизм компенсации выпадающих из-за налогового маневра доходов белорусского бюджета от экспортных нефтяных пошлин.Межправительственное соглашение между Белоруссией и Россией предусматривает беспошлинные поставки 24 млн тонн нефти из России в Белоруссию, из которых 18 млн тонн перерабатывают на белорусских НПЗ. При этом пошлины от экспорта полученных нефтепродуктов остаются в бюджете Белоруссии. Оставшиеся 6 млн тонн нефти Белоруссия с 2017 г. реэкспортирует с зачислением пошлин в свой бюджет. Этот механизм Белоруссия называет "перетаможкой", но действие механизма на этот год не продлено.