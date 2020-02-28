Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским Зальцбургом и немецким Айнтрахтом перенесен на неопределенный срок из-за непогоды. Изначально матч должен был состояться в четверг, 27 февраля.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским "Зальцбургом" и немецким "Айнтрахтом" перенесен на неопределенный срок из-за непогоды. Изначально матч должен был состояться в четверг, 27 февраля.Такое решение было принято из-за надвигающего на город шторма. Как сообщает пресс-служба "быков", порывы ветра будут достигать 120 километров в час, в связи с чем нельзя гарантировать безопасность болельщикам, которых ожидалось 29 тысяч человек.Напомним, первая игра противостояния завершилась победой немецкой команды со счетом 4:1, хет-триком отметился японский полузащитник Даити Камаду.