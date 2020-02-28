Частный вертолет потерпел крушение 28 февраля вечером в Наримановском районе Астраханской области, на место выехали спасатели.

Частный вертолет потерпел крушение 28 февраля вечером в Наримановском районе Астраханской области, на место выехали спасатели.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе регионального главка МЧС.Сообщается, что винтокрылая машина упала в районе села Линейное. На место крушения выехали пожарные, спасатели, врачи, сотрудники дорожной полиции.В результате крушения погиб пилот, уточняет "Интерфакс".По предварительным данным, упал вертолет Robinson. На борту был один человек.Следком назначил проверку случившегося.