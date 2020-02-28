В трассе в Свердловской области народные мстители на снегоходе и санях разбили лобовое стекло автомобиля смотрителя дорожной камеры.

В трассе в Свердловской области разбили лобовое стекло автомобиля смотрителя дорожной камеры."Народные мстители" с закрытыми лицами передвигались на снегоходе и привязанных к нему санях. Пассажир, проезжая мимо, ловко врезал по стеклу машины палкой, после чего злоумышленники скрылись.Издание "Е1.RU" выяснило, что в ГИБДД знают о происшествии. "Водитель транспортного средства написал заявление в полицию Нижних Серег", — прокомментировали в отделе пропаганды Госавтоинспекции.Следует отметить, что в Свердловской области не в первый раз проявляется неприязнь к мобильным дорожным камерам. Так, несколько дней назад тракторист снегом засыпал выезд, где было установлено устройство для фиксации нарушений, в результате чего присматривающему за ним мужчине пришлось расчищать себе дорогу.