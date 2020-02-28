Microsoft встроила в браузер Edge собственную мини-игру. Она оказалась даже более забавной и занимательной, чем динозаврик в Chrome

Компания Microsoft, которая совсем недавно отказалась от собственных технологий и перевела браузер Edge на движок Google Chrome, все же не стала полностью копировать конкурента. Разработчик Windows встроил в браузер свою мини-игру, которая оказалась даже более забавной и занимательной, чем динозаврик в Chrome.Офлайн-игра Dino - это самая известная "пасхалка" внутри просмотрщика Google. Чтобы скоротать за ней время, нужно нажать пробел на странице, уведомляющей об отсутствии интернет-подключения (к ней можно перейти по адресу chrome://dino). Аркада очень проста: пользователи должны помогать динозаврику преодолевать препятствия, нажимая стрелки вверх (чтобы прыгнуть) и вниз (пригнуться).Однако Edge обладает собственной мини-игрой Surf, намного более веселой и продвинутой, чем Dino. В ней нужно обогнать морского чудовища Кракена, объезжая на доске для серфинга встречающиеся на пути преграды. В отличие от динозаврика в Chrome, Surf имеет три режима игры: бесконечный раннер на получение максимального количества очков (Lets Surf), на время (Time Trial) и на точность проезда в ворота (Zig Zag).В Surf можно управлять героем не только с помощью клавиатуры, но также мышки, сенсорного экрана и даже контроллера. То есть игра станет доступна в том числе владельцам консолей Xbox. Об этом сообщил в твиттере старший менеджер по продукту Уильям Деверо.Пока что в Surf можно поиграть только в предварительных сборках браузера. Её можно запустить, введя в адресную строку edge://surf. В стабильной версии - Edge 82 - мини-игра появится в ближайшее время.