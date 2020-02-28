Мировые цены на нефть продолжают падать, инвесторы опасаются, что распространение коронавируса окажет существенное отрицательное влияние на темпы роста мировой экономики. Нефть дешевеет пять дней подряд, цены упали на 13-14%, это максимальное снижение с 2011 г.

Мировые цены на нефть продолжают падать, инвесторы опасаются, что распространение коронавируса окажет существенное отрицательное влияние на темпы роста мировой экономики.Майские фьючерсы на нефть Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,41 (- 2,73%) до $50,32 за баррель. Накануне цена упала на $1,08 (- 2,05%) до $51,73 за баррель. При этом апрельские фьючерсы подешевели до $52,18 за баррель.Апрельские фьючерсы на WTI подешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,39 (- 2,95%) до $45,7 за баррель. Накануне цена рухнула на $1,64 (- 3,37%) до $47,09 за баррель.Нефть дешевеет пять дней подряд, цены упали на 13-14%, это максимальное снижение с 2011 г.Стоимость мартовских нефтяных контрактов на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) снизилась в пятницу на 2,2% до 360,5 юаней за баррель. С начала недели цены упали на 13%