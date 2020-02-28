Паника, вызванная коронавирусом, вновь обрушила мировые рынки акций, переживающие худшую неделю со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Потери в стоимостном выражении достигли 5 триллионов долларов, пишет Reuters.

Паника, вызванная коронавирусом, вновь обрушила мировые рынки акций, переживающие худшую неделю со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Потери в стоимостном выражении достигли 5 триллионов долларов, пишет Reuters.Быстро распространяющаяся вспышка коронавируса COVID-19 создала угрозу для мировой экономики и потрясла мировые рынки.По оценкам Moody’s Analytics, вероятность того, что вспышка перерастет в пандемию, выросла вдвое — с 20% до 40%.Бегство инвесторов от риска и повышение спроса на защитные активы подтолкнуло доходности государственных облигаций США к новым рекордным минимумам.Основные европейские рынки упали на 2-3% в начале торгов и продолжают снижаться.Индекс MSCI All Country World, который отслеживает акции почти 50 стран, упал более чем на 1% после открытия торгов в Европе и почти на 10% за неделю — это худшая динамика с октября 2008 года.Американские акции только в четверг упали на 4,4%, что стало максимальным снижением с августа 2011 года. Акции потеряли 12% с момента достижения рекордного максимума всего девять дней назад.Индекс волатильности CBOE, часто называемый "индексом страха", подскочил до 39,16 пункта, достигнув самого высокого уровня примерно за два года.Японский Nikkei 225 завершил торги в пятницу снижением на 3,67%. Китайский индекс Shanghai Composite к закрытию торгов потерял 3,71%.Южнокорейский KOSPI упал на 3,3%, австралийский S&P/ASX 200 — на 3,25%.Рынки ставят на то, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки уже в следующем месяце, а другие ведущие центробанки последуют ее примеру, чтобы поддержать экономику на фоне вспышки вируса.