Молодые лидеры из приграничных регионов Беларусии и России собрались в Смоленске. Представители Калининградской, Смоленской, Брянской и Псковской областей, а также Гомельской, Могилевской и Витебской областей Республики Беларусь провели поместный семинар.

Молодые лидеры из приграничных регионов Беларусии и России собрались в Смоленске. Представители Калининградской, Смоленской, Брянской и Псковской областей, а также Гомельской, Могилевской и Витебской областей Республики Беларусь провели поместный семинар. В рамках заседания рабочей группы был утвержден план работы на нынешний год, сообщает ГТРК "Смоленск"."Такое объединение молодежных организаций из 7 районов двух государств произошло в нашей истории впервые", — отметил глава смоленской областной общественной организации "Российский союз молодежи" Евгений Захаренков.Участники встречи подписали договор о сотрудничестве между Белорусским республиканским союзом молодежи и Калининградской организацией РСМ. Также аналогичное соглашение было подписано между гомельской и смоленской организациями. Завершилось мероприятие церемония торжественным возложением цветов у Вечного огня в городском сквере Памяти героев.