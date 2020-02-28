С учетом быстрого распространения коронавируса за пределами Китая вероятность того, что вспышка перерастет в пандемию, увеличилась вдвое - с 20% до 40%, сообщает CNBC со ссылкой на доклад Moody’s Analytics.

С учетом быстрого распространения коронавируса за пределами Китая вероятность того, что вспышка перерастет в пандемию, увеличилась вдвое — с 20% до 40%, сообщает CNBC со ссылкой на доклад Moody’s Analytics."Наше предыдущее предположение о том, что вирус будет локализован в Китае, оказалось оптимистичным, и вероятность возникновения пандемии растет", — написали экономисты из исследовательского и консалтингового подразделения Moody’s.Согласно последним данным, собранным Университетом Джонса Хопкинса в США, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 80 тысяч."Случаи заболевания в Южной Корее в сочетании с распространением новых случаев в Италии и Иране указывают на то, что хотя распространение в Китае замедлилось, вирус распространяется за пределы Китая. И легкость его распространения может служить предзнаменованием ускорения внутри Китая, поскольку работники возвращаются на свои рабочие места, а магазины и рестораны начинают открываться", — отметили экономисты.Пандемия приведет к рецессии в мировой и американской экономике в первой половине этого года, предупредили они.Экономисты Bank of America Corp. в четверг снизили прогноз роста мировой экономики на 2020 год до 2,8%. Это минимальный показатель с 2009 года.