Мошенницу из Новокузнецка обнаружили в Амстердаме. Об этом сообщает ГТРК Кузбасс. Женщина работала в крупном сибирском банке. На протяжении двух лет при помощи детально разработанной схемы ей удавалось выводить денежные средства из банка.

Мошенницу из Новокузнецка обнаружили в Амстердаме. Об этом сообщает ГТРК "Кузбасс".Выяснилось, что молодая женщина работала в крупном сибирском банке. На протяжении двух лет при помощи детально разработанной схемы ей удавалось выводить денежные средства из банка. В итоге она похитила более миллиарда рублей. Деятельность аферистки пресекла служба собственной безопасности, ее арестовали. Но потом отпустили и взяли подписку о невыезде. Предприимчивая дама умудрилась выехать в Нидерланды, используя поддельные документы и прихватив с собой сына.Теперь ее ждет судебное разбирательство, пока заочное. Как сообщает прокуратура, ей грозит до 10 лет лишения свободы.