Специалист Росгидромета Юрий Варакин сообщил об аномальной погоде в столице. По его словам, весна пришла в город раньше срока. В Москве календарная весна приходит с 27 марта, а мы в этом году ..

Специалист Росгидромета Юрий Варакин сообщил об аномальной погоде в столице. По его словам, весна пришла в город раньше срока. "В Москве календарная весна приходит с 27 марта, а мы в этом году получим метеорологическую весну вместе с календарной", – цитирует его .Синоптик также отметил, что на европейской территории России весенняя погода установится в марте, а в Сибири – в апреле. Во многих регионах снежного покрова уже почти нет, или же он в несколько раз меньше обычного, сообщает телеканал "".