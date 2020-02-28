Актриса Агата Муцениеце прокомментировала новость о разводе с мужем, актером Павлом Прилучным. Расставание с супругом она назвала крахом надежд. Тем не менее, по словам артистки, она все еще любит мужа.

Актриса Агата Муцениеце прокомментировала новость о разводе с мужем, актером Павлом Прилучным. Расставание с супругом она назвала "крахом надежд"."Я просто женщина, которая, ну вот, пришла к тому, что надо законно расторгать брак, – написала она в Instagram. – Люблю его – да! Возрадуются миллионы барышень – да! Провал – нет! Ибо я благодарна за все! Мы навечно связаны, мы написали красивую историю любви".Артистка обратилась к журналистам, попросив ее не тревожить.Ранее Прилучный на своей странице в соцсети заявил о разводе с женой."Наша красивая история любви должна остаться красивой, для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать", – написал он, добавив, что они с Агатой несмотря ни на что остаются родными людьми.Позже актер опубликовал в Instagram фото сына, назвав его своим другом и опорой в непростое время.Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году, познакомившись на съемочной площадке сериала "Закрытая школа". У них двое детей — Тимофей и Мия.В 2017 году семья артистов поучаствовала в программе Тимура Кизякова "Когда все дома" на канале "Россия 1".