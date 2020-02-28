Распитие алкогольных напитков в окружении соседки и знакомого довело 57-летнего жителя Энгельса до ареста. Причиной этого стала ревность мужчины.

Распитие алкогольных напитков в окружении соседки и знакомого довело 57-летнего жителя Энгельса до ареста. Причиной этого стала ревность мужчины.Как сообщает Следственный комитет по Саратовской области, инцидент произошел 26 февраля. Мужчина наведался к соседке, которая предложила ему выпить. По пути в магазин за алкоголем, будущий подсудимый встретил 36-летнего знакомого, которому предложил присоединиться к застолью.Во время пьянки молодой товарищ начал оказывать знаки внимания женщине. Это не понравилось 57-летнему мужчине — его охватил приступ ревности. Злоумышленник не смог справиться с гневом, схватил кухонный нож и нанес им удар собутыльнику в область шеи. Пострадавший выбежал из квартиры и направился домой, где скончался от полученного ранения.В настоящее время ревнивый мужчина находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "убийство".