На Финском заливе от гибели в ледяной ловушке спасли лебедя. Птица повредила позвоночник, и жить ей оставалось несколько часов. Лебедь вмерз в лёд и получил серьезную травму.

На Финском заливе спасли от гибели лебедя, попавшего в ледяную ловушку. Птица получила серьезную травму и буквально вмерзла в лед. В таком состоянии ей осталось жить всего несколько часов.Как сообщили ГТРК "Санкт-Петербург" ветеринары, причиной травмирования лебедя могло стать како-то резкое движение, возможно, кто-то пытался его вытащить и сделал это неаккуратно. Однако теперь пернатый получил шанс на восстановление. Его отправили в Центр помощи диким животным "Сирин", где ему предстоит пройти курс лечения.В настоящий момент врачи оценили состояние птицы как тяжелое. Сможет ли она выздороветь, будет известно в ближайшие несколько дней.