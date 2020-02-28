Не так давно мир облетела новость: на планете, лежащей в зоне обитаемости своей звезды, впервые обнаружена вода. Теперь астрономы убедились, что температура и давление под толщей атмосферы этого мира могут быть благоприятными для живых организмов, а также, что там вполне могут плескаться почти земные океаны.

Не так давно мир облетела новость: на планете, лежащей в зоне обитаемости своей звезды, впервые обнаружена вода. Теперь астрономы убедились, что температура и давление под толщей атмосферы этого мира действительно могут быть благоприятными для живых организмов.Достижение описано в научной статье, принятой к публикации в издание Astrophysical Journal Letters. Пока же можно ознакомиться с её препринтом.Напомним, что экзопланета K2-18b стала первым миром в зоне обитаемости, в атмосфере которого была обнаружена вода. Поясним, что зона обитаемости - это область вокруг звезды, в которой возможно существование жидкой воды на поверхности планеты.Однако это означает только то, что за пределами этой зоны жидкой воды заведомо быть не может, а не то, что в её границах она непременно есть. Конкретные условия на поверхности той или иной экзопланеты зависят не только от расстояния до местного солнца, ключевую роль играет состав и толщина атмосферы каждого конкретного мира.И вот с этим у K2-18b всё не просто. По массе она превосходит Землю в 8,6 раза. Поэтому некоторые исследователи называют её суперземлёй, а другие и вовсе субнептуном (масса Нептуна, напомним, превышает земную в 17 раз).Как полагают эксперты, такие миры должны иметь толстую атмосферу из водорода и гелия. Проблема в том, что, если она будет слишком толстой, то давление и температура на поверхности окажутся экстремальными даже для самых выносливых организмов.Поэтому учёные из Кембриджского университета решили выяснить, какими могут быть условия под газовой оболочкой K2-18b. Для этого они использовали наблюдательные данные о массе, радиусе и атмосфере планеты.Исследователи подтвердили существование на этой экзопланете водяного пара, а также отметили неожиданно низкое содержание метана и аммиака. Затем они вычислили возможную толщину газовой оболочки.Оказалось, что масса атмосферы составляет максимум 6% от массы всей планеты, но, скорее всего, её вклад гораздо меньше. Нижняя граница - это примерно миллионная доля от массы небесного тела (как на Земле).При этом целый ряд возможных вариантов допускает существование на K2-18b океанов при температуре и давлении, аналогичных земным.Разумеется, есть и не столь оптимистичные сценарии. Выяснить, что на самом деле творится под газовой вуалью огромной планеты, помогут лишь дальнейшие наблюдения. В частности, астрономы возлагают большие надежды на инфракрасный телескоп "Джеймс Уэбб", запуск которого запланирован на 2021 год.Отметим, что планеты с массой больше земной, но меньшей, чем у Нептуна, составляют большинство из известных астрономам миров (а их более четырёх тысяч). Да и звёзд, похожих на K2-18 (красных карликов), в Галактике более 70%. Так что K2-18b - это своего рода типичный случай, и его исследование очень важно для понимания того, сколько потенциально обитаемых миров может быть в Млечном Пути.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как астрономы дали шанс жизни на планетах, существенную часть массы которых составляет вода.