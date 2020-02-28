На волосах журналиста Ивана Голунова были следы наркотиков. Это подтвердила экспертиза, проведенная в 2019 году. Об ее результатах рассказал адвокат Алексей Коврижкин, который защищает основного фигуранта по делу Голунова Игоря Ляховца.

На волосах журналиста Ивана Голунова были следы наркотиков. Это подтвердила экспертиза, проведенная в 2019 году. Об ее результатах рассказал адвокат Алексей Коврижкин, который защищает основного фигуранта по делу Голунова Игоря Ляховца.На внешней поверхности волос журналиста обнаружили следы мефедрона, фенилпентана и кокаина. Адвокат отметил, что с результатами экспертизы его почему-то ознакомили только 27 февраля, сообщает ТАСС.Представитель Голунова Сергей Бадамшин рассказал, что связывает появление наркотика на волосах журналиста с тем, что у потерпевшего был физический контакт с сотрудниками полиции. По мнению адвоката, данный факт — один из эпизодов фальсификации оперативно-розыскной деятельности.Результаты экспертизы следствие приобщило к делу полицейских. Они могут стать еще одним эпизодом фальсификации доказательств обвиняемых.Как сказал "Интерфаксу" сам Иван Голунов, то, что экспертиза проводилась летом, только доказывает, что наркотики им не употреблялись, иначе "их нашли бы не на кончиках волос".В июне 2019 года сотрудники отдела по борьбе с наркотиками задержали журналиста Ивана Голунова. Его подозревали в сбыте запрещенных веществ. Вскоре его отпустили, поскольку история приобрела широкий общественный резонанс.