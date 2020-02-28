Североатлантический альянс готовит учения, которые имеют антироссийский характер и предполагают тренировку наступательных операций, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с французским коллегой.

Североатлантический альянс готовит учения, которые имеют антироссийский характер и предполагают тренировку наступательных операций, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с французским коллегой.Подобные маневры можно считать провокацией, особенно если учесть, что между вооруженными силами РФ и НАТО не налажен диалог, добавил военачальник.Впрочем, у российских и французских военных есть канал для оперативной связи, действует соглашение о предотвращении инцидентов между самолетами и кораблями, отметил Герасимов.Начальник Главного штаба ВС Франции Франсуа Лекуантр, в свою очередь, заявил, что отношения двух стран продвигаются. Цель приезда армейского генерала в Москву – добиться взаимопонимания при оценке кризисных ситуаций, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.В заключении Валерий Герасимов предложил французским военным принять участие в Параде Победы 9 мая. Лекуантр пообещал передать приглашение президенту Эммануэлю Макрону.