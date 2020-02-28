Новая разновидность банковского троянца Cerberus научилась красть одноразовые пароли, которые генерируются через Android-приложение Google Authenticator

Эксперты киберзащитной компании ThreatFabric сообщили о распространении новой разновидности банковского троянца Cerberus. Вредоносная программа, предупредили специалисты, научилась красть одноразовые пароли, которые генерируются через Android-приложение Google Authenticator.Google выпустила Authenticator в 2010 году. Эта утилита используется для защиты аккаунтов методом двухфакторной аутентификацией. Приложение формирует уникальный, одноразовый 2FA-код длиной 6-8 цифр, который нужно вводить вместе с логином и паролем при входе в учетную запись.Считается, что Authenticator надежнее, чем присылаемые по СМС коды, которые могут быть перехвачены. Программа не требует подключения к интернету и сотовым сетям, а 2FA-коды генерируются локально - прямо на устройстве, и никуда не передаются, пишет ZDNet.Однако в ThreatFabric выяснили, что свежие образцы Cerberus - относительно нового троянца, впервые замеченного в июне прошлого года, - умеют красть коды, формируемые Authenticator. Используя доступ к функциям, предназначенным для людей с ограниченными возможностями, вредонос может записать содержимое экрана и отправить его на сервер, контролируемый злоумышленниками.Располагая одноразовым кодом, киберпреступники могут беспрепятственно авторизоваться в онлайн-банке и похитить у жертвы деньги. Взлому подвержены и другие аккаунты с 2FA-защитой, включая почтовые ящики и социальные сети.Способность троянца перехватывать коды Authenticator пока еще тестируется. Тем не менее, по данным ThreatFabric, новую функцию активно рекламируют на хакерских форумах и могут запустить в ближайшее время.