Налоговая служба США настояла на судебных слушаниях в Лондоне в отношении российского предпринимателя Олега Тинькова, но это не затрагивает ни одну из компаний группы Тинькофф.

Налоговая служба США настояла на судебных слушаниях в Лондоне в отношении российского предпринимателя Олега Тинькова, но это не затрагивает ни одну из компаний группы "Тинькофф".Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.Слушания не имеют отношения к компаниям группы "Тинькофф". Тиньков присутствует на судебных слушаниях как частное лицо, подчеркивает компания.Тиньков отказался от гражданства США в 2013 г. Предприниматель уверен, что начатое дело рассмотрят и решат как можно скорее.