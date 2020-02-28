Работа по мониторингу реализации национальных проектов должна быть отлажена на системном уровне, считает глава правительства Михаил Мишустин.

Работа по мониторингу реализации национальных проектов должна быть отлажена на системном уровне, считает глава правительства Михаил Мишустин.Выступая на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, он поручил продумать комплексную систему проверок, чтобы надзорные органы не дублировали работу друг друга. По словам премьера, комплексный подход должен значительно повысить эффективность таких проверок.При этом Михаил Мишустин особо отметил, что необходимо заранее выявлять риски нецелевого использования средств, предназначенных для реализации нацпроектов, передает ТАСС."Я прошу федеральные и региональные органы незамедлительно предоставлять информацию о возможных нарушениях или рисках их возникновения при реализации проектов", — указал глава правительства, добавив, что Генпрокуратура, МВД и ФСБ в ответ должны сразу же организовывать соответствующие проверки.Ранее для каждого нацпроекта Совет при президенте по стратегическому развитию назначил кураторов из числа вице-премьеров.