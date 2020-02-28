Автомобили, собранные на территории России, все активнее поставляются из нашей страны на экспорт. Аналитики назвали самые популярные экспортные модели за 2019 год.

Автомобили, собранные на территории России, все активнее поставляются из нашей страны на экспорт. Аналитики назвали самые популярные экспортные модели за 2019 год.В прошлом году самой экспортируемой за пределы Евразийского экономического союза моделью российской сборки стал выпускаемый в Нижнем Новгороде кроссовер Skoda Kodiaq - поставлено 10,5 тысяч единиц, подсчитал "Автостат".Лидер 2018 года - Lada 4x4 - опустилась в 2019 году на второе место: их, с учетом с учетом 5-дверной версии, вывезли с исторической родины в количестве 8 тысяч штук. Замыкает тройку лидеров Lada Vesta с результатом 5,9 тысяч экземпляров. Также в десятке лидеров российского автоэкспорта оказались хэтчбек Lada Xray (1,5 тысячи штук) и седан Volkswagen Polo (1,4 тыс. штук), Hyundai Solaris (1008 штук), Lada Largus (803 штуки), Kia Rio (635 машин), Lada Granta (605 штук) и Skoda Rapid (465 штук).Всего, по данным "Автостата", за 2019 год из России экспортировали почти 35 000 легковушек, что на 22% больше, чем в 2018 году. Около половины (48,7% или 17 тысяч штук) от этого объема заняли "Лады". На втором месте - Skoda (30% от общего объема экспорта), далее Volkswagen (1540 штук), Hyundai (1300 штук) и УАЗ (1056 штук). У остальных марок объем экспорта составил менее тысячи экземпляров.Что до стран экспорта, то на первом месте идет Чехия, затем Узбекистан (8,5 тысяч штук), Азербайджан (3,3 тыс. штук), Латвия и Украина (3,2 тыс. и 2,5 тыс. шт. соответственно).