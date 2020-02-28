Учёные решили выяснить, как хроническая неуверенность в том, что человек не потеряет работу в ближайшем будущем, может повлиять на его личность. Результаты многим могут показаться неожиданными.

Исследователи из Австралии и Великобритании выяснили, что постоянная неуверенность в том, что человек не потеряет работу в ближайшем будущем, может изменить его личностные характеристики в худшую сторону.Поясним, что в данном случае речь идёт, к примеру, о работе по временному контракту или срочному договору, частичной занятости, а также о специальностях, которым в ближайшем будущем грозит роботозамещение, и других видах "нестабильного" трудоустройства."Традиционно мы думали о краткосрочных последствиях отсутствия гарантии занятости: что это вредит самочувствию, физическому здоровью, чувству собственного достоинства. Но сейчас мы рассматриваем, как эта [неуверенность] со временем меняет личность человека. Это долгосрочное следствие, о котором вы можете даже не подозревать", — рассказала соавтор работы Лена Ван (Lena Wang) из Мельбурнского королевского технологического университета.Её команда проанализировала данные 1046 работников различных сфер за девятилетний период. Сведения были получены в рамках опроса HILDA. Это исследование касалось динамики рынка труда и доходов австралийцев, а также их экономического и личного благополучия.Специалистов, в частности, интересовали ответы на вопросы о стабильности в работе и отношении людей к различным типам временного или неполного трудоустройства.Личностные черты добровольцев авторы анализировали по модели, известной как Большая пятёрка. В неё входят основные признаки, которые проявляются в большей или меньшей степени у всех людей, вне зависимости от пола и расы, и могут служить критериями оценки для определения типа личности. Это невротизм (характеризуется эмоциональной неустойчивостью, тревогой, низким уровнем самоуважения), экстраверсия (общительное, энергичное поведение), открытость новому опыту (творческий поиск, интеллектуальное любопытство), доброжелательность (доверие и готовность к сотрудничеству) и добросовестность (сознательность и сосредоточенность, внимание к деталям).В результате оказалось, что длительная неуверенность в своём положении на работе (в течение четырёх лет и более) отрицательно сказывается на эмоциональной стабильности, доброжелательности и добросовестности людей. Психологи отмечают, что все эти черты связаны с целеустремлённостью человека, умением ладить с другими людьми и справляться со стрессом."Некоторые могут полагать, что отсутствие стабильности, [связанной с трудоустройством], повышает производительность, так как сотрудники будут работать усерднее, чтобы сохранить свою позицию. Но наше исследование показывает, что это может быть не так, если неуверенность в работе сохраняется [долгое время], — подчеркнула Лена Ван. — На самом деле в этом случае люди с большей вероятностью откажутся от каких-либо усилий и создания прочных, позитивных рабочих отношений. Это может подорвать их производительность в долгосрочной перспективе".По мнению учёных, эти данные важно учитывать не только работникам, но и работодателям. Последним стоит по возможности поддерживать уверенность сотрудников в завтрашнем дне (к примеру, инвестировать в их профессиональное развитие).Научная статья по итогам этого исследования представлена в издании Journal of Applied Psychology.Ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) сообщали об исследовании, которое связало тип личности человека с составом бактерий в его кишечнике.