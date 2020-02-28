Директора одной из турфирм в Новосибирской области обвинили в мошенничестве. Стало известно, что фирма из Бердска обманула туристов на 1,5 миллиона рублей. Об сообщает ГТРК Новосибирск со ссылкой на материалы городского суда.

Директора одной из турфирм в Новосибирской области обвинили в мошенничестве. Стало известно, что компания из Бердска обманула туристов на 1,5 миллиона рублей. Об сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на материалы городского суда.Сотрудники организации продавали своим клиентам туры в Таиланд, Турцию и Доминиканскую Республику с авиаперелетом и размещением в отелях. Суд установил, что руководитель компании заключил с потерпевшими договоры на оказание туристических услуг. Однако после того, как директор фирмы получал деньги, он умышленно отказывался от исполнения своих обязательств.Обманом туристическое агенство присвоило почти 1,5 миллиона рублей. При этом, вернуть свои деньги пострадавшим, вероятнее всего, не удастся – фирму признали банкротом. Директор компании получил три года лишения свободы условно.