Астрономы не поверили своим глазам, зафиксировав следы взрыва, буквально пробившего скопление галактик насквозь. Ничего подобного учёные ранее не наблюдали.

Астрономы не поверили своим глазам, зафиксировав следы взрыва, буквально пробившего скопление галактик насквозь. Ничего подобного учёные ранее не наблюдали.Достижение описано в научной статье, принятой к публикации в издании Astrophysical Journal. Пока же можно ознакомиться с её препринтом.Скопление галактик Змееносца находится в 390 миллионах световых лет от Земли. Некоторое время назад исследователи, изучавшие его с помощью рентгеновских телескопов, обнаружили своеобразный туннель в горячем газе (последним заполнено пространство между галактиками). Подобные структуры образуются, когда сверхмассивная чёрная дыра в центре одной из галактик демонстрирует сверхмощную вспышку, и ударная волна буквально выметает газ в окружающий космос.Однако в данном случае вспышка получалась неправдоподобно мощной. При этом должно было выделиться 5 1061 эрг энергии. Чтобы излучить столько энергии даже за миллиард лет, потребовалось бы порядка триллиона таких звёзд, как Солнце!Поэтому эксперты отвергли версию о взрывном происхождении "туннеля". И, как оказалось, напрасно.Изображение скопления галактик Змееносца и полости в горячем газе в нескольких диапазонах.Иллюстрация NASA/CXC/Naval Research Lab/Giacintucci, S.; ESA/XMM; NCRA/TIFR/GMRTN; 2MASS/UMass/IPAC-Caltech/NASA/NSF.Авторы нового исследования изучали то же скопление галактик с помощью радиотелескопов на низких частотах (от 72 до 240 мегагерц). Они обнаружили ту же пустоту в газе, заполненную радиоволнами."Радиоданные подходят к рентгеновским данным, как рука к перчатке, — сравнивает соавтор нового исследования Максим Маркевич (Maxim Markevitch) из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА. — Это тот самый довод, который убеждает нас, что здесь произошло "извержение" беспрецедентных масштабов".Авторы сравнивают катастрофу с вулканическим извержением, которое пробивает в вулкане новый кратер. Правда, в данном случае в "кратере" поместилось бы 15 галактик размером с Млечный Путь.Изученный процесс, впрочем, трудно назвать взрывом в классическом понимании: он продолжался сотни миллионов лет. Но по меркам скоплений галактик, которые практически являются ровесниками Вселенной (а ей 13,8 миллиарда лет), это было очень скоротечное явление. К слову, событие перекрывает предыдущий рекорд по мощности в пять раз.Добавим, что ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о взрыве, который всего несколько лет назад тоже претендовал на звание величайшего во Вселенной, но теперь скромно потупился и ушёл грустить в угол.