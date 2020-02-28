С 1 марта с этой страной закрывается воздушное сообщение во всех пунктах пропуска, кроме аэропорта Шереметьево.

С 1 марта из-за опасности распространения коронавируса закрывается воздушное сообщение с Южной Кореей. Исключением станет аэропорт "Шереметьево". Сообщается также, что россиян будут эвакуировать чартерными рейсами по мере необходимости, передает ГТРК "Бурятия".Однако МИД не владеет информацией о российских гражданах, которые нелегально прибыли в Южную Корею. Многие из них все еще могут оставаться в зонах распространения инфекции. Но вернуться благополучно на родину помогут и им. Для этого родственникам жителей Бурятии, находящихся на заработках в Южной Корее, нужно обратиться к уполномоченному по правам человека в республике. Отметим, что Юлия Жамбалова уже получила несколько просьб о помощи от семей рабочих.