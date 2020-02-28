Злоумышленник, предоставив поддельные документы в кредитную организацию, пытался снять денежные средства со счета фирмы...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали мужчину, подозреваемого в попытке хищения денежных средств путем мошенничества.В полицию поступила информация о том, что в одном из банков на улице Сретенка неизвестный гражданин пытается снять со счета организации денежные средства в размере 3 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по данному адресу задержали подозреваемого – 31-летнего приезжего мужчину.Установлено, что злоумышленник, предоставив поддельные документы, пытался снять денежные средства со счета фирмы. Однако свой умысел довести до конца не смог, так как был задержан полицейскими.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60