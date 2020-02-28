Неизвестный с объекта на Рязанском проспекте похитил более 500 метров медного кабеля...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Рязанcкому району задержали 29-летнего приезжего, подозреваемого в краже кабеля.В территориальный отдел полиции обратился представитель строительной компании с заявлением о том, что неизвестный с объекта на Рязанском проспекте похитил более 500 метров медного кабеля. Материальный ущерб составил более 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний приезжий. Похищенный кабель он успел сбыть, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО (495) 709-18-18