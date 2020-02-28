Свердловский областной суд сократил на месяц срок ареста основателя специализирующейся на кибербезопасности эстонской компании Vee Security Александра Литреева.

Свердловский областной суд сократил на месяц срок ареста основателя специализирующейся на кибербезопасности эстонской компании Vee Security Александра Литреева.Как передает ТАСС, судья постановил сократить срок содержания мужчины в СИЗО до 23 марта.Литреева, который подозревается в приобретении и хранении наркотиков и полностью признал свою вину, 24 февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца.По словам его адвоката, Литреев, который проживает в Петербурге и в Екатеринбург приехал в гости, был задержан около отеля и во время осмотра у него наркотиков не нашли.