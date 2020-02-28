Папа Римский отменил все аудиенции. Ранее понтифик из-за недомогания не принял участие в литургии в базилике Сан-Джованни в Риме.

Папа Римский отменил все аудиенции. Ранее понтифик из-за недомогания не принял участие в литургии в базилике Сан-Джованни в Риме.Как передает ТАСС, аккредитованные журналисты в Ватикане не получили обычный график аудиенций Франциска. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни не уточнил, в связи с чем связана отмена."Папа Франциск отслужил утром мессу и, как обычно, приветствовал всех присутствующих, но решил отменить аудиенции на сегодня, – сказал Бруни 28 февраля. – Он проводит рабочие встречи, как запланировано, в своих апартаментах".В Ватикане не ответили на вопрос о том, какие меры предпринимаются, чтобы обезопасить понтифика от коронавируса.Италия стала очагом вспышки коронавируса COVID-19 в Европе. Спровоцированное вирусом заболевание унесло жизни 12 итальянцев, порядка 400 человек – в числе зараженных. Во всем мире коронавирусом заразились 83 с лишним тысячи человек.