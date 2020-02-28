Телеведущего Дмитрия Диброва выписали из больницы. По словам шоумена, врачи дали ему несколько рекомендаций, которым он намерен следовать.

Телеведущего Дмитрия Диброва выписали из больницы. Об этом сам шоумен сообщил РИА Новости.На вопрос о том, вернулся ли он домой, Дибров ответил: "Да, конечно, вернулся".Ведущий отметил, что с ним все в порядке, однако врачи посоветовали ему "сделать выводы"."Врачи весьма бережно отнеслись к моему здоровью и дали мне несколько весьма важных рекомендаций, которым я намерен следовать", – сказал он.18 февраля сообщалось, что Диброва госпитализировали в московскую Боткинскую больницу с микроинсультом. Ему стало плохо во время сеанса в кинотеатре "Октябрь". В больнице его навещала жена Полина.