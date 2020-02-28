Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Азербайджане, сообщает оперативный штаб для борьбы с вирусом. Это гражданин России, вошедший в республику через Иран.

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.Первым заболевшим оказался россиянин. Он приехал в Азербайджан из Ирана. В оперативном штабе сообщили, что для предотвращения распространения вируса пациента поместили в инфекционный блок специального режима. В настоящее время выясняется, с кем он контактировал, сообщает "Интерфакс".Впервые заболевание зафиксировали также в Литве и Белоруссии. В Минск вирус привез иранский студент, прилетевший из Баку. Александр Лукашенко заявил, что пока закрывать границы страны не будет.В Грузии уже выявлено два случая заражения коронавирусом. Один из заболевших — гражданин Грузии, побывавший в Италии. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Как сообщает ТАСС, грузинские врачи проверяют еще 25 человек на наличие нового коронавируса. Не исключено, что число инфицированных может возрасти.Правительство России принимает меры по защите от вируса. Ограничивается воздушное сообщение сразу с несколькими странами, в том числе с Ираном и Южной Кореей, а для прилетов из наиболее опасных направлений будет использоваться отдельный терминал. Также с 4 марта будет отменен поезд из Москвы в Ниццу, так как он проходит по территории Италии, где также вспышка коронавируса.