В Москве на этой неделе открывается крупнейший в Евразии детский тематический парк Остров мечты. Сегодня эту уникальную площадку, которая ежегодно сможет принимать до 12 миллионов человек, посетил Владимир Путин. Пригласили и первых посетителей - детей-сирот и ребят из малообеспеченных семей.

В Москве на этой неделе открывается крупнейший в Евразии детский тематический парк "Остров мечты". Сегодня эту уникальную площадку, которая ежегодно сможет принимать до 12 миллионов человек, посетил Владимир Путин. Пригласили и первых посетителей — детей-сирот и ребят из малообеспеченных семей.Первыми гостями еще до официального открытия стали те, кому особенно важны добрые эмоции: воспитанники детских домов, многодетные семьи, подопечные благотворительных фондов. Сами не верят своим глазам: огромный парк развлечений на целый день только для них.С приездом Владимира Путина аттракционы пустеют. Дети окружают президента плотным кольцом.Вместе с Владимиром Путиным новый парк развлечений осматривает и мэр Москвы. Комплекс уникальный не только для столицы, но и для страны."Изюминка всей этой территории — гигантский тематический парк, самый большой крытый парк в мире. Для транспортного обеспечения мы открыли тут метро, станцию МЦК. "Вся территория — 650 гектаров. Достроим вокзал, сделает речное сообщение до центра города", — рассказывает мэр столицы Сергей Собянин.Это не парк, а целый город: улицы с особняками, площади с фонтанами и каруселями, а главное — всегда хорошая погода. Здание накрывает гигантский стеклянный купол. Чтобы обойти весь комплекс, понадобится не меньше часа.Восемь тематических зон: замок снежной королевы, дом с приведениями и парк с динозаврами. В каждой стоят свои аттракционы: карусель для самых маленьких и пострашнее.Ежегодно парк будут посещать около 12 миллионов человек. Для того, чтобы добираться было удобнее, заблаговременно построили станцию метро "Технопарк" и МЦК, открыли мост через Кожуховский затон. До "Острова мечты" будет курсировать бесплатный автобус от метро. Официальное открытие должно состояться уже 29 февраля.