Московский детский парк Остров мечты, торжественное открытие которого состоится 29 февраля, ни в чем не уступает Парку Диснейленд. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Московский детский парк "Остров мечты" ни в чем не уступает "Диснейленду". Так считает Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента рассказал, что, поскольку у него много детей, то в "Диснейленде" он бывал, но "не так часто, как хотелось бы детям". "И это абсолютно сопоставимо", — уверен он. Как сообщает РИА Новости, Песков отметил уникальность этого крытого парка, учитывая климатические условия нашей страны.
Официально парк развлечений "Остров мечты" откроется 29 февраля. Сегодня его посетили воспитанники детских домов, а также дети из многодетных семей. Парк осмотрели глава государства Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.
"Остров Мечты" построен в Нагатинской пойме. Это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк. Это целый город с особняками, площадями, фонтанами и каруселями. Ежегодно парк будут посещать около 12 миллионов человек.