В полицию через службу 02 поступило сообщение о том, что в квартире на Химкинском бульваре обнаружено тело 36-летней приезжей женщины...

Оперативники УВД по СЗАО совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в убийстве.В полицию через службу 02 поступило сообщение о том, что в квартире на Химкинском бульваре обнаружено тело 36-летней приезжей женщины с колото-резанными ранениями грудной клетки.По данному факту Тушинским МРСО Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство».В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в Красногорском районе Московской области. Им оказался 30-летний ранее судимый приезжий мужчина. Проводятся следственные действия.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56