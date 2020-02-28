Полицейские Саратова установили личность мужчины, напавшего на таксиста. На него составлено два административных протокола по статьям Побои и Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Полицейские Саратова, по информации издания "Регион 64", установили личность мужчины, напавшего на таксиста. На него составлено два административных протокола по статьям "Побои" и "Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию". Собранные материалы отправлены в комиссию по делам несовершеннолетних.Ранее сообщалось, что инцидент произошел поздним вечером 23 февраля, когда отпраздновавшая День защитника Отечества семья села в такси вместе со своим маленьким сыном и устроила скандал с таксистом из-за отсутствия детского кресла, несмотря на то, что при заказе не указали, что поедут с ребенком.Под конец глава семьи вспылил и ударил по лицу водителя, разбив ему при этом очки, после чего несостоявшиеся пассажиры покинули машину.Выяснилось, что побои наносил 36-летний местный житель Алексей Маклаков, свою вину он признал. Его супруга, также принявшая активное участие в ссоре с таксистом, является банковским работником, в свободное время она делает торты на заказ.Из-за общественного резонанса она закрыла свои страницы в социальной сети, в том числе и те, на которых рекламировалась и продвигалась ее кондитерская продукция.