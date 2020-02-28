На месяц раньше обычных, среднестатистических сроков в центральные и южные регионы европейской части России приходит весенняя погода. Потепление начнется с первого календарного дня марта.

На месяц раньше обычных, среднестатистических сроков в центральные и южные регионы европейской части России приходит весенняя погода. Потепление начнется с первого календарного дня марта.В Москве в субботу, 29 февраля, пройдут небольшие осадки, усилится ветер, сообщает Центр погоды ФОБОС. Днем температура будет в положительной зоне от 1 до 3 градусов, а ночью подморозит. 1 марта, в воскресенье, временами будет солнечно, потеплеет до 4-6 градусов. Осадков не ожидается.Погоду в Северной столице будет диктовать циклон. Осадков в Санкт-Петербурге в последний зимний день не будет, а вот весна начнется с мокрого снега с дождем. Температура – от нуля до двух градусов.Полновластной хозяйкой зима пока останется в регионах Русского Севера. В Ненецком автономном округе и в Коми пройдут снегопады. В Мурманске и Нарьян-Маре легкий морозец от 8 до 10 градусов, в Архангельске и Сыктывкаре – 4-7 градусов ниже нуля, а в Петрозаводске и Вологде около нуля.Антициклон принесет теплую, весеннюю и солнечную погоду в Черноземье. В Воронеже, Курске и Белгороде – 5-8 градусов тепла.Атмосферное давление В Поволжье повысится, погода будет солнечной, небольшие снегопады пройдут 29 февраля только на Средней Волге. В Нижнем Новгороде, Пензе, Саранске и Ульяновске днем около нуля, в Астрахани – 8-10 градусов тепла.В зоне влияния волнового циклона окажется юг России, дожди пройдут на южном берегу Крымского полуострова, на Кубани, в республиках Северного Кавказа, на юге Ставрополья. В Ялте, Ростове-на-Дону и Краснодаре воздух прогреется до 7-10 градусов, а в Ставрополе – 4-7 градусов.На Урале, на фоне повышения атмосферного давления, обойдется без существенных осадков. В Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени будет от нуля до плюс четырех градусов.Погоду в Западной Сибири будет определять теплый сектор циклона. В Омске — от нуля до плюс 4 градусов, без существенных осадков. В Новосибирске около нуля, в субботу пройдет небольшой мокрый снег. В Красноярске – минус 2-5 градусов, 29 февраля пройдет небольшой снег. Март начнется без осадков.На юге Дальнего Востока 29 февраля погоду будет определять волновой циклон, будет облачно, пройдут осадки. А 1 марта в области повышенного атмосферного давления погода снова наладится. Во Владивостоке 29 февраля около нуля, временами дождь со снегом, в воскресенье - минус 2-4 градуса, но без осадков. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре – минус 2-5 градусов, солнечно. Хороших вам выходных.