Водитель каршерингового автомобиля приобрел фейковый аккаунт, забронировал машину и воспользовался ею для совершения поездки в состоянии опьянения...

Сотрудники ОГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.В рамках профилактического мероприятия автоинспекторы предприняли попытку остановить для проверки автомобиль каршеринга марки БМВ. Однако требования полицейских водитель проигнорировал и продолжил движение. Вскоре он остановил транспортное средство в проезде Досфлота и попытался покинуть место происшествия, но был задержан сотрудниками полиции.Установлено, что водитель каршерингового автомобиля приобрел фейковый аккаунт, забронировал машину и воспользовался ею для совершения поездки. У 23-летнего молодого человека имелись характерные признаки опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался.В отношении него составлены протоколы, предусмотренные статьей 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства», статьей 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».Дознанием Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56