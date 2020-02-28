Когда курьер прибыл по адресу доставки, злоумышленник проследовал с ним в подъезд и там, угрожая ножом, похитил продукцию...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Марьино задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на курьера», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении на Новомарьинской улице. По словам заявителя, курьера одного из интернет-магазинов, с ним в подъезд вошел неизвестный, который ранее заказал мобильный телефон и наушники в магазине. После этого мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, похитил продукцию. Общая сумма ущерба составила более 90 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний приезжий из ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленник заказал в интернет-магазине мобильный телефон и наушники. Когда курьер прибыл по указанному адресу, задержанный проследовал с ним и совершил противоправное деяние, похитив товар. Похищенное он успел сбыть, а денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18