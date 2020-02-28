В ходе возникшего конфликта между мужчинами завязалась драка, после чего подозреваемый открыто похитил у потерпевшего ценности и скрылся...
Сотрудники полиции Зеленограда задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбоя и грабежа», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.
В территориальный отдел полиции по району Крюково поступило заявление от 34-летнего жителя Московской области. Он сообщил, что около ночного клуба, расположенного в 14 микрорайоне, неизвестный мужчина в ходе внезапно возникшего конфликта, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитил у него мобильный телефон и денежные средства, а также сорвал с шеи золотую цепь с крестиком.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве на территории был задержан подозреваемый – 24-летний приезжий мужчина.
Установлено, что в помещении заведения у заявителя возник конфликт с подозреваемым. Для продолжения разговора мужчины вышли на улицу, где между ними завязалась драка, после чего подозреваемый открыто похитил у потерпевшего ценности и скрылся.
По данному факту следствием УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».
В результате дальнейших мероприятий сотрудниками полиции была установлена причастность задержанного еще к одному противоправному деянию. Возле ночного клуба в 3 микрорайоне мужчина открыто похитил мобильный телефон, принадлежащий 23-летнему зеленоградцу.
Дознанием ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО
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