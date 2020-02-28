В ходе возникшего конфликта между мужчинами завязалась драка, после чего подозреваемый открыто похитил у потерпевшего ценности и скрылся...

Сотрудники полиции Зеленограда задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбоя и грабежа», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции по району Крюково поступило заявление от 34-летнего жителя Московской области. Он сообщил, что около ночного клуба, расположенного в 14 микрорайоне, неизвестный мужчина в ходе внезапно возникшего конфликта, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитил у него мобильный телефон и денежные средства, а также сорвал с шеи золотую цепь с крестиком.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве на территории был задержан подозреваемый – 24-летний приезжий мужчина.Установлено, что в помещении заведения у заявителя возник конфликт с подозреваемым. Для продолжения разговора мужчины вышли на улицу, где между ними завязалась драка, после чего подозреваемый открыто похитил у потерпевшего ценности и скрылся.По данному факту следствием УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».В результате дальнейших мероприятий сотрудниками полиции была установлена причастность задержанного еще к одному противоправному деянию. Возле ночного клуба в 3 микрорайоне мужчина открыто похитил мобильный телефон, принадлежащий 23-летнему зеленоградцу.Дознанием ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31