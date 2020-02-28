Перевалка американского сырья может осуществляться в польских портах.

Варшава стремится стать посредником при поставках американской нефти в Белоруссию. Польская делегация посетила Вашингтон, где провела консультации о транспортировке сырья через порты своей страны.“Мы в Польше заинтересованы в том, чтобы помочь Беларуси с поставками нефти, если это необходимо, если это возможно”, — цитирует Польское агентство печати заявление полномочного представителя правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского. Он отметил, что "это должно начаться с того момента, когда белорусы купят нефть, которую хотят доставить на свои НПЗ, тогда мы можем поставлять изначально небольшие объемы нефти через нашу систему передачи, а со временем и гораздо большие".Как ранее сообщал наш портал, о готовности США поставлять в Белоруссию энергоресурсы заявил по итогам переговоров с Александром Лукашенко госсекретарь США Майкл Помпео.21 января Лукашенко заявил, что Минск будет добиваться того, чтобы доля российской нефти составляла 30-40% от всей потребности. Через несколько дней он сообщил, что Белоруссия ведет переговоры со всеми нефтяными экспортерами, в том числе с США, ОАЭ и Саудовской Аравией. Основной причиной начала этого диалога стало то, что Москва, по словам президента Белоруссии, хочет поставлять сырье по ценам, превышающим мировые.При этом первая партия норвежской нефти, полученная белорусскими НПЗ 26 января, оказалась дороже, чем российская на $20 за тонну. Черное золото везли на “Нафтан” по железной дороге из литовского порта Клайпеда. Туда 80 тысяч тонн сырья доставлялись морем. Как отметил Reuters, такой маршрут существенно дороже, нежели поставки по нефтепроводам. Та самая разница в $20 за тонну — стоимость перевалки и транспортировки сырья в железнодорожных цистернах.