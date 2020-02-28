Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о внесении на рассмотрение комитета поправки к законопроекту об изменениях в конституции, согласно которой органы госвласти могут размещаться не только в Москве, но и в других городах.

Органы государственной власти будут размещаться не только в столице, но и в других городах страны. Такую поправку предложено внести в третью главу Конституцию РФ "Федеративное устройство".Авторами поправки стали глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, сообщает "Интерфакс". Второе чтение законопроекта пройдет в Думе 10 марта.Всего в рабочую группу поступило уже более 900 предложений о поправках. По словам Владимира Путина, все они носят серьезный и содержательный характер по важнейшим темам. Общероссийское голосование по поправкам в Основной закон страны состоится 22 апреля, в среду. Этот день будет объявлен выходным, но при том будет оплачиваться.