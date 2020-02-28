Красноярские предприятия нарушали правила, которые необходимо соблюдать при работе во время режима неблагоприятных метеоусловий. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерство экологии и рационального природопользования края сообщает ГТРК Красноярск.

Красноярские предприятия нарушали правила, которые необходимо соблюдать при работе во время режима неблагоприятных метеоусловий. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерство экологии и рационального природопользования края сообщает ГТРК "Красноярск".Предприятия обязаны были предоставлять отчеты о мероприятиях, связанных со снижением выбросов, рассказали в пресс-службе. Выяснилось, что из 118 только 56 отчитались о мерах, принятых в связи с НМУ. Более 60 этого не сделали. Нарушителей ждет наказание — привлечение к административной ответственности.Как уже сообщалось, в городе пришлось снова ввести режим НМУ. С начала 2020 года — уже в третий раз.