Чистая прибыль Интер РАО по МСФО выросла в 2019 г. на 14,3% до 81,9 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 16,7% до 141,5 млрд руб. Выручка достигла 1 трлн 32,1 млрд руб. (+ 7,2%).

Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО выросла в 2019 г. на 14,3% до 81,9 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 16,7% до 141,5 млрд руб. Выручка достигла 1 трлн 32,1 млрд руб. (+ 7,2%).Операционные расходы увеличились на 6,8% до 946 млрд руб.Долгосрочные кредиты и займы "Интер РАО" составили к концу декабря 2019 г. 474 млн руб., краткосрочные — 2,8 млрд руб. Чистый долг оказался отрицательным — 196,5 млрд руб.Объем денежных средств и эквивалентов составил 95,9 млрд руб., еще 161,4 млрд руб. компания разместила на банковских депозитах на срок 3-12 месяцев."Интер РАО" — энергохолдинг, в состав которого входят электростанции в России и за рубежом общей мощностью 32,9 ГВт. Основные акционеры компании — "Роснефтегаз" (27,63%) и "ФСК ЕЭС" (8,57%). На долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, 34,24% находятся в свободном обращении.