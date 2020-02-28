92-летняя ветеран тыла Анна Запорожцева в Ростове-на-Дону лишилась двух телевизоров из-за судебных приставов, а также долгов внучки. В результате история закончилась хорошо, а государственные служащие принесли извинения бабушке.

92-летняя ветеран тыла Анна Запорожцева в Ростове-на-Дону лишилась двух телевизоров из-за судебных приставов, а также долгов внучки.Как рассказала дочь бабушки, ее мать недееспособна, поскольку страдает болезнью Альцгеймера. Ветеран не может самостоятельно поставить подпись, забывает даты. Анна Запорожцева почти все время лежит при включенном телевизоре и для нее он, практически, единственная радость.В тот момент, когда в дом нагрянули приставы, дочери ветерана рядом не оказалось. Когда женщина вернулась, то обнаружила мать в слезах. О случившемся рассказали соседи, ставшие свидетелями произошедшего. Судебные приставы решили отобрать имущество, чтобы покрыть сумму долга внучки ветерана — 130 тысяч рублей. То, что она давно не проживает с бабушкой, государственных служащих мало интересовало, сообщает "Комсомольская правда".У истории счастливый конец. После широкой огласки в средствах массовой информации судебные приставы решили вернуть ветерану изъятое имущество. Они принесли извинения за сложившуюся ситуацию.