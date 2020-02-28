Всего в мире коронавирусом заразились свыше 83 тысяч человек. Сегодня, 28 февраля, стало известно, что на карантин отправили президента Монголии. Это произошло после того, как он вернулся в страну после официального визита в Китай. География распространения коронавируса растет - инфекцию регистрируют все в новых странах Европы.

Всего в мире коронавирусом заразились свыше 83 тысяч человек. Сегодня, 28 февраля, стало известно, что на карантин отправили президента Монголии. Это произошло после того, как он вернулся в страну после официального визита в Китай. География распространения коронавируса растет — инфекцию регистрируют все в новых странах Европы.Число зараженных и погибших растет с каждым часом. Во Всемирной организации здравоохранения близки к признанию COVID-19 пандемией."Количество стран, где был выявлен коронавирус, увеличилось на семь за последние сутки. Мое послание этим странам простое: если вы будете действовать активно, то сможете помешать распространению вируса и таким образом спасти жизни людей", — прокомментировал ситуацию генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.Новые случаи заражения выявлены в Хорватии и Франции. Однако основной очаг заболевания — это Италия. В Ватикане Папа Римский отменил все официальные аудиенции, а на матче миланского "Интера" против болгарского "Лудогорца" из-за страха перед вирусом не было ни души. Не все матчи пользуются популярностью, но чтобы стадион совсем пустовал — нонсенс. Коронавирус настолько запугал итальянцев, что Министерство здравоохранения закрыло трибуны для фанатов на все ближайшие игры."Ужасно играть за закрытыми дверьми, потому что футболу нужна публика, нужны фанаты и атмосфера вокруг. Атмосфера на стадионе — самое прекрасное. Но мы уступаем решению, принятому органами здравоохранения. Я надеюсь, что все вернется на круги своя как можно скорее", — поделился главный тренер футбольного клуба "Интер" Антонио Конте.Во Всемирной организации здравоохранения уверены — страны должны сдерживать вирус гораздо активней. Свои агрессивные меры предложили в Австрии, где количество заболевших выросло до пяти. Министр здравоохранения Рудольф Аншобер призвал сограждан при появлении симптомов не обращаться в больницу и даже скорую не вызывать:— Нужно набрать номер 1450 и проконсультироваться, как дальше действовать в вашей конкретной ситуации. Это играет решающую роль в том, чтобы не привести к еще большему распространению вируса.В Швеции, наоборот, призвали граждан обращаться к врачам еще до появления симптомов и посоветовали сдать кровь для проверки на коронавирус. Для этого по всей стране при помощи военных развернули сеть мобильных лабораторий.В Германии же взялись за допрос пассажиров. Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил:"Кризисный комитет накануне принял свои первые решения. Например, авиапассажиры, прибывшие из зараженных районов, будут обязаны предоставлять информацию о своем местонахождении после приземления. Теперь речь идет не только о прибывших из Китая, но и о прилетевших из Южной Кореи, Японии, Ирана и Италии".Первый случай коронавируса выявили и в Белоруссии. Заболевшим оказался иранский студент Белорусского технического университета. Пациента изолировали в больнице.Впрочем, даже при наличии усиленных мер прогноз неутешительный. По крайней мере, в ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш отметил, что окно возможностей по предотвращению пандемии сокращается с каждым днем.