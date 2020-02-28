В попытке борьбы с большим количеством сомнительных исков в музыкальной индустрии, команда юристов и музыкантов записала все возможные мелодии на один жесткий диск, а затем поместила каждую мелодию в общественное достояние.

В попытке борьбы с большим количеством сомнительных исков в музыкальной индустрии, команда юристов и музыкантов записала все возможные мелодии на один жесткий диск, а затем поместила каждую мелодию в общественное достояние.Два программиста и музыканта — Дэмиен Риль и Ноа Рубин — демонстрируют небольшой внешний жесткий диск объемом примерно 2,6 ТБ, куда были сгенерированы и записаны в формате MIDI все возможные музыкальные мелодии. Физический носитель – это всё, что необходимо для защиты авторского права в суде. Программисты выложили записи в свободный доступ, используя лицензию Creative Commons Zero. Использование данной лицензии позволяет сделать любые произведения практически общественным достоянием.Таким образом программисты хотели обезопасить музыкантов от исков со стороны правообладателей за умышленное или непреднамеренное копирование мелодий.Подобный эксперимент — попытка подчеркнуть недостатки системы защиты авторских прав в музыке. Алгоритм Риля и Рубина перебрал все возможные комбинации из восьми нот, диапазоном в одну октаву. Программа генерировала по 300 тыс. мелодий в секунду, а всего получилось 68,7 млрд комбинаций. Как утверждают разработчики, в число сгенерированной музыки входят все возможные мелодии, которые когда‑либо существовали или могут существовать.Риль убежден, что архив с MIDI-файлами сможет помочь музыкантам избежать судебных исков, однако эффективность такой защиты можно будет проверить только в суде. Стоит отметить, что авторы проекта пока не сообщили, как будут обстоять дела с уже существующими мелодиями, защищенными авторскими правами.Авторы эксперимента также поднимают в некоторой степени философский вопрос — MIDI-формат позволяет кодировать в цифровой форме такие данные как нажатие клавиш, настройку громкости и других акустических параметров, выбор тембра, темпа, тональности и др., с точной привязкой во времени. Риль задается вопросом о том, если мелодии могут быть представлены в виде цифр, то может ли кто-то претендовать на владение определенным набором таких цифр.Программисты отмечают, что тяжбы из-за авторских прав «душат творческую свободу музыкантов», а судебные издержки на такие процессы могут достигать миллионы долларов.Два архива с MIDI-файлами выложены в «Архиве интернета» (archive.org). Размер каждого архива около 602,1 ГБ. Сам алгоритм тоже находится в свободном доступе на портале GitHub.