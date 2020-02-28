ThyssenKrupp AG (Германия), одна из крупнейших в мире сталелитейных компаний, продает собственное производство лифтов за 17,2 миллиарда евро, сообщается в пресс-релизе компании.

ThyssenKrupp AG (Германия), одна из крупнейших в мире сталелитейных компаний, продает собственное производство лифтов за 17,2 миллиарда евро, сообщается в пресс-релизе компании.Покупатель — консорциум фондов Advent, Cinven и RAG.ThyssenKrupp избавляется от непрофильных активов ради улучшения собственного финансового положения.Договор купли-продажи подписан. Закрытие сделки ожидается к концу текущего финансового года. ThyssenKrupp реинвестирует часть полученных денег, а часть направит на погашение долга."Мы не только получили очень хорошую цену продажи, — заявила Мартина Мерц, генеральный директор ThyssenKrupp. — Но также сможем быстро завершить сделку. Сейчас для нас крайне важно найти наилучший возможный баланс для использования средств. Мы будем сокращать долг ThyssenKrupp настолько, насколько это необходимо, и в то же время инвестировать столько, сколько разумно, в развитие компании. При этом ThyssenKrupp может снова набрать скорость".